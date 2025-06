Burgundy che passione!

Il burgundy, con la sua allure sofisticata e avvolgente, trasforma ogni spazio in un’oasi di eleganza e charme. Perfetto per l’estate, questo colore invita a giocare con contrasto e sfumature, creando atmosfere calde e accoglienti. Se desideri dare un tocco di classe alla tua casa, il burgundy è la scelta ideale: scopri come portare questa tonalità nel tuo arredamento e lasciati conquistare dalla sua magia.

Non servirebbe neanche dirlo, ma i colori fanno la differenza. Soprattutto in estate quando i tocchi di classe vengono fuori ancora di più. Per gli amanti dell'eleganza la strada - anzi la tonalità - da seguire è solo una, il burgundy. Si tratta di uno dei colori più di tendenza del momento in fatto di arredamento perché capace di aggiungere un tocco di raffinatezza e profondità a ogni ambiente. Questa tonalità che richiama le sfumature del vino rosso, viene particolarmente usato nei tessuti (cuscini, divani, tende ecc..) per creare contrasto con tutto ciò che lo circonda. E il risultato è garantito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Burgundy che passione!

In questa notizia si parla di: burgundy - passione - tonalità - colori

Burgundy, che passione! Il rosso in variante bordeaux questa Primavera 2025 si indossa così; A ogni testa coronata il suo colore preferito; Ossessione Burgundy, chic e audace è il colore dell'inverno.