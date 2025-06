Buon onomastico Guglielmo oggi 25 giugno | immagini di auguri da inviare via social

Oggi celebriamo San Guglielmo da Vercelli, un esempio di fede e dedizione che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia religiosa italiana. Per questa occasione speciale, invia un pensiero affettuoso e ispirazionale ai tuoi cari con immagini di auguri ricche di significato, perfette per condividere su social e rendere omaggio a questo santo il 25 giugno. Celebriamo insieme la sua memoria e il suo spirito.

Si festeggia oggi 25 giugno San Guglielmo da Vercelli, abate e monaco, detto anche da Montevergine per aver costruito insieme ad un gruppo di sacerdoti e discepoli una chiesa dedicata alla Vergine nel 1124 divenuto in seguito un monastero denominato Guglielmo da Monte Vergine. San Guglielmo fondò il monastero di Montevergine nell'avellinese. Da qui ebbe origine la congregazione verginiana dell'ordine di San Benedetto. Negli anni il monastero avellinese diventerà meta di tantissimi fedeli. Gugliemo era nato a Vercelli nel 1085 da una nobile famiglia. Decise giovanissimo di fare un pellegrinaggio a Santiago di Compostela e per penitenza portò lungo il cammino un pesante arnese per il 'maceramento della carne'.