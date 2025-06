' ' Buon confronto' ' | Trump incontra Zelensky all' Aja Discusso il cessate il fuoco

Il tanto atteso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a L'Aja ha catturato l'attenzione internazionale, segnando un momento di grande importanza nella diplomazia globale. Dopo settimane di tensioni e discussioni sul cessate il fuoco, i leader hanno cercato di trovare un terreno comune, anche se i risultati concreti sembrano ancora lontani. Questo vertice, avvolto nel riserbo, potrebbe comunque rappresentare un passo importante verso la pace e la stabilitĂ regionale.

l tanto atteso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è finalmente tenuto mercoledì a L'Aja, al termine del vertice Nato. Dopo il mancato faccia a faccia al G7 in Canada della scorsa settimana, la riunione di circa un'ora tra i due leader ha rappresentato un momento cruciale per la diplomazia ucraina, anche se non sembra aver portato risultati concreti e immediati. Nessun accesso alla stampa durante l'incontro, ma la presidenza ucraina ha diffuso immagini della stretta di mano. Zelensky ha parlato di una discussione "lunga e costruttiva", centrata su un possibile cessate il fuoco e sulla ricerca di una "vera pace" in Ucraina.