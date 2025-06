Buio e oblio dopo il successo Sono diventata anoressica ma ho ripreso la vita a Ibiza

Dopo aver toccato il fondo, Yu Yu ha riscoperto la forza di rinascere tra le luci e i suoni di Ibiza. La sua storia di lotta e riscatto, tra momenti di oscurità e il ritorno sulla scena musicale, ci invita a riflettere sulla resilienza e sulla capacità di reinventarsi. Un viaggio emozionante che dimostra come anche nelle tenebre più profonde si possa trovare la luce. Continua a leggere.

La cantante italofrancese Yu Yu: «Sull’onda dei brani “Mon petit garçon” e “Bonjour Bonjour” mi cercavano tutti, al terzo singolo il telefono ha smesso di suonare. E sono andata giù». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Buio e oblio dopo il successo. Sono diventata anoressica ma ho ripreso la vita a Ibiza»

In questa notizia si parla di: sono - buio - oblio - successo

Ospedale, le strade sono ancora al buio - Arezzo, 16 maggio 2025 – Nel buio avvolgente dell'ospedale, una città si agita in cerca di direzione.

Intervista a Luciano Romanelli, che presenta ai lettori l'autobiografia “Lo sguardo oltre l’orizzonte” Domanda - Partiamo proprio dal titolo, come mai “Lo sguardo oltre l’orizzonte”. Quali sono gli argomenti ricorrenti, o per lei fondamentali, che tratta in questo v Vai su Facebook

Onde alte, buio, disperazione. Vivere il dramma dei migranti; Riki, dal numero uno in classifica all'oblio: «Mi sono sentito spolpato, sono andato in depressione e non ce l'ho più fatta. Ora riparto con un nuovo progetto»; La storia di Silent Hill: dal successo al buio Omega, è tempo di rinascere?.

Sugarfree, chi è la band di Cleptomania e nome componenti/ Dal successo all'oblio: ora pronti al ritorno - IlSussidiario.net - Dal successo del 2005 all'oblio al ritorno in grande stile: "Siamo liberi di esprimerci ora" ... Scrive ilsussidiario.net

Riki: «Il successo a 25 anni, la depressione e l'oblio. La terapia mi ha salvato. Ora torno a fare musica» - MSN - Sono laureato in design e durante la pandemia mi ha dato un appiglio. Come scrive msn.com