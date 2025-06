Buganza Zoli e Baldan pronti al via

Buganza Zoli e Baldan sono pronti a scendere in pista, dopo un fine settimana ricco di successi. La loro passione e determinazione spingono l'intero Xmotors Team verso nuove sfide, questa volta sul prestigioso circuito di Misano, dedicato a Marco. Con entusiasmo alle stelle, gli atleti si preparano a scrivere un altro capitolo di emozioni e vittorie, dimostrando che la velocità è il loro vero pane quotidiano.

Nemmeno il tempo di godersi i risultati del recente fine settimana, tra l'altro ricco di soddisfazioni, che in casa Xmotors Team si pensa già a quello successivo che vedrà tre portacolori impegnati nel settore della velocità in circuito. Al Misano World Circuit, intitolato al compianto Marco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: buganza - zoli - baldan - pronti

Mugello consistente per Buganza e Zoli - Un fine settimana ricco di emozioni ha visto protagonisti Giovanni Buganza e Alberto Zoli, piloti di Xmotors Team, al Mugello Circuit.

Buganza, Zoli e Baldan pronti al via.

Buganza, Zoli e Baldan pronti al via - Maser (TV), 25 Giugno 2025 – Nemmeno il tempo di godersi i risultati del recente fine settimana, tra l’altro ricco di soddisfazioni, che in casa Xmotors Team si pensa già a quello successivo che vedrà ... Secondo comunicati-stampa.net

Buganza e Zoli per un weekend doppio in pista - Il pilota di Castelfranco e quello di Ravenna difenderanno i colori di Xmotors Team nel Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche e nel ... Si legge su trevisotoday.it