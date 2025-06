Buchanan ancora un gol in Canada-El Salvador! L’Inter spera

Il Canada si impone con forza nella Gold Cup, conquistando la qualificazione ai quarti di finale grazie a una vittoria convincente contro El Salvador. Tra i protagonisti di questa impresa, spicca Tajon Buchanan, che ha siglato un gol e brillato come migliore in campo. Con 7 punti in tre partite, l’Inter osserva attentamente il suo talento emergente, sperando che possa fare presto il salto in Europa e riscrivere il suo destino calcistico.

Il Canada ha battuto per 2-0 El Salvador e conquistato così la qualificazione ai quarti di finali della Gold Cup. Tajon Buchanan ha segnato ed è stato il migliore in campo. ALTO LIVELLO – 7 punti in 3 partite valgono la qualificazione ai quarti di finale della Gold Cup. Il Canada ha battuto nella notte El Salvador per 2-0 ipotecando la sua presenza alla fase successiva del torneo. L’ Inter osserva bene la situazione e il motivo è Tajon Buchanan. L’esterno, di ritorno dal prestito al Villarreal, sta brillando e la sua scelta di rimanere con la nazionale sta portando risultati ottimi anche per l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan, ancora un gol in Canada-El Salvador! L’Inter spera

