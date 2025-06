Buccaneers 2 | l’ex protagonista de il paradiso delle signore si unisce al cast

La seconda stagione di "The Buccaneers", disponibile dal 18 giugno su AppleTV+, promette emozioni e sorprese. Tra le novità , spicca l’ingresso di un’attrice italiana famosa, conosciuta anche per il suo ruolo in "Il Paradiso delle Signore". Questa aggiunta arricchisce un cast già di alto livello, portando freschezza e nuovi intrecci narrativi. Il ...

la presenza di un'attrice italiana nella seconda stagione di the buccaneers. La serie "The Buccaneers" si arricchisce di un nuovo capitolo con l'arrivo della sua seconda stagione, disponibile dal 18 giugno sulla piattaforma AppleTV+. Questo nuovo ciclo di episodi si distingue per l'attenzione crescente verso alcuni interpreti, tra cui spicca la partecipazione di un'attrice italiana molto nota. il cast e le novità della seconda stagione. Il successo di questa produzione deriva anche dalla presenza di attori noti a livello internazionale. Tra questi, spiccano Matthew Broome, che interpreta il ruolo di Guy Thwarte, e Leighton Meester, famosa per aver interpretato Nell.

