Bruciano due vetture nella notte | una nell’hinterland leccese l’altra nel basso Salento

Nella quiete della notte salentina, due automobili sono state bruciate in atti di vandalismo o forse qualcosa di più inquietante. Uno dei roghi ha coinvolto una Lancia Y a Monteroni di Lecce, mentre un’altra vettura è stata colpita nel Basso Salento. Sono in corso le indagini per chiarire le cause di questi incendi inspiegabili, che scuotono ancora una volta la tranquillità di questa affascinante regione. La domanda che ci poniamo ora è: chi si nasconde dietro queste aggressioni e perché?

MONTERONI DI LECCE – Altri due incendi nella notte del Salento: colpite altrettante auto in provincia e ora si indaga sulla natura degli episodi. Il primo fatto si è verificato intorno alle 2 a Monteroni di Lecce, dove è andata in fumo una Lancia Y che si trovava parcheggiata in via Pitagora. Per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Bruciano due vetture nella notte: una nell’hinterland leccese, l’altra nel basso Salento

