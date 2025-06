Brucellosi nuovi fondi per gli allevatori Caputo | Il Modello Campania funziona

Brucellosi: nuove risorse arrivano per gli allevatori campani, rafforzando un settore chiave dell’agricoltura locale. Il modello Campania funziona, garantendo supporto concreto a chi ha subito perdite, e il futuro sembra promettere ulteriori opportunità di ripresa e sviluppo. Un segnale positivo che testimonia l’attenzione delle istituzioni verso un comparto fondamentale per l’economia regionale. E i dati recenti confermano che la strada intrapresa sta portando risultati incoraggianti, aprendo nuove prospettive di crescita e stabilità.

“Arrivano ulteriori risorse per risarcire gli allevatori del settore Bufalino colpiti dall’emergenza Brucellosi. Si tratta di un importante supporto a favore di un comparto e una filiera strategica per l’agricoltura campana. Intanto stanno arrivando anche dati molto incoraggianti per quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: brucellosi - allevatori - fondi - caputo

