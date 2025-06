Bruce Springsteen sta finalmente uscendo con il suo migliore album degli anni ' 90 rimasto nel cassetto per decenni

profondo di uno dei più grandi artisti della musica contemporanea. Con questo nuovo capolavoro, Springsteen ci regala un viaggio emozionale tra ricordi e verità nascoste, dimostrando che il suo talento è ancora più vivido e sorprendente di quanto avessimo immaginato. Preparatevi a riscoprire un genio sotto una luce nuova, perché questa uscita promette di rivoluzionare il suo incredibile repertorio.

Bruce Springsteen, se per qualche strano motivo non avessi mai sentito parlare di lui o non avessi mai ascoltato una sua canzone, potrei farti sentire Streets of Philadelphia Sessions. È uno dei sette album rimasti finora inediti che compongono Tracks II: The Lost Albums, il monumentale cofanetto in uscita il 27 giugno. Basta un ascolto per rendersi conto che ci troviamo davanti a un’opera rivelatrice, intensa, capace di svelare un lato intimo e malinconico del Boss. Le tracce, dominate da synth avvolgenti, linee vocali profonde e basi ritmiche essenziali ma incisive, raccontano storie di relazioni complesse e fragili equilibri emotivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it