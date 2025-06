Brivido caldo | la morsa si stringe Code per l’acqua picchi a 36 gradi Spesa di prima mattina o di sera

Il caldo intenso avvolge le nostre città come una morsa insaziabile, trasformando ogni istante in una sfida quotidiana. Le temperature salgono alle stelle, con picchi di 36 gradi percepiti e una sensazione di afa che non dà tregua. Firenze, Perugia, Venezia e Roma si preparano a fronteggiare questa emergenza climatica, mentre le realtà locali già sperimentano i effetti più duri. La lotta contro il caldo è ormai una battaglia di tutti i giorni.

Il bollino del sudore. Non è il rosso che domani sancirà la grande emergenza caldo anche a Firenze e Perugia. Non è l’arancione, pronto ad accendersi a Venezia o a Roma. Ma è il compagno di strada delle nostre giornate. Le temperature si impennano anche qui: la sintesi la trovate al centro, ci sono già realtà come Mercatale in Valdichiana dove i gradi percepiti sono a quota 36, ad un passo dai fatidici 40. E ci sono quartieri aretini nei quali la febbre segna 34, difficile da abbattere perfino con l’aspirina. Parola di centraline: quelle preziosissime di Arezzo Meteo, che misurano con professionalità i bollori estivi e i geli invernali, senza dimenticarselo neanche per un giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brivido caldo: la morsa si stringe. Code per l’acqua, picchi a 36 gradi. Spesa di prima mattina o di sera

In questa notizia si parla di: caldo - gradi - brivido - morsa

Meteo, l'ondata di caldo allenta un po' la morsa ma il termometro resta sopra i 30 gradi - il quale ci guida attraverso un’estate che, pur meno afosa, mantiene la sua intensità. Con temperature ancora sopra i 30°C, il caldo si conferma protagonista, ma la situazione si allevia leggermente, portando un po’ di sollievo alle nostre giornate.

Il caldo sta arrivando! A fine maggio temperature fino a 40 gradi; Morsa da un topo mentre dorme, aveva lasciato il balcone aperto.

Brivido caldo: la morsa si stringe. Code per l’acqua, picchi a 36 gradi. Spesa di prima mattina o di sera - Nei locali gli arrivi si concentrano all’apericena, più controlli nelle Rsa e per la sicurezza. Lo riporta msn.com

Oltre 150 milioni di americani nella morsa del caldo rovente - Oltre 150 milioni di americani sono nella morsa del caldo: una pericolosa ondata di temperature roventi colpisce gli Usa questa settimana dalle pianure alla costa orientale, dal Texas al Maine, portan ... Da msn.com