Brescia trovato corpo nei pressi di Chiari | potrebbe essere bagnino scomparso

Il corpo di un uomo è stato trovato a Cologne, nei pressi di Chiari, nel Bresciano. Non è escluso che possa essere Matteo Formenti, 37 anni, bagnino nella piscina ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, in provincia di Brescia, dove è annegato Michael Consolandi, il piccolo di 4 anni deceduto poi in ospedale. Il 37enne risulta scomparso da lunedì. Sul posto i carabinieri a cui i parenti del bagnino hanno presentato la denuncia di scomparsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it