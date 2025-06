Brescia scomparso il bagnino della piscina dove è annegato bimbo di 4 anni

In un clima di grande preoccupazione, Brescia si mobilita dopo la scomparsa del bagnino Matteo Formenti, coinvolto nella drammatica vicenda del piccolo Michael Consolandi. La sua assenza ha scosso la comunità, mentre le autorità intensificano le ricerche e la popolazione si stringe in un abbraccio collettivo. Il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, ha lanciato un appello urgente: restiamo uniti nel tentativo di ritrovare Matteo e fare luce su questa triste vicenda.

A Brescia è scomparso da lunedì Matteo Formenti, 37 anni, bagnino nella piscina ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, dove è annegato Michael Consolandi, il piccolo di 4 anni deceduto poi in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche da parte dei carabinieri a cui si sono rivolti i parenti per denunciarne la scomparsa. L’appello del sindaco. Tanti gli appelli sui social, a partire da quello del sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. “E’ scomparso questo ragazzo di Chiari, se qualcuno lo ha visto, lo segnali subito ai Carabinieri. Resto a disposizione! Si chiama Matteo Formenti, classe 1988”, scrive sul suo account Facebook. 🔗 Leggi su Lapresse.it