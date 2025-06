Brescia morto il bagnino | era indagato per la morte del bimbo di 4 anni annegato in piscina

Una tragedia che scuote Brescia: il bagnino Matteo Formenti, già indagato per la morte del bambino di 4 anni annegato in piscina, è stato trovato morto. Disperso da lunedì, la sua fine solleva ancora più interrogativi su quella drammatica vicenda, esclusa ogni ipotesi di morte naturale. Una conclusione dolorosa che lascia aperti molti dubbi e richiama l’attenzione sulla sicurezza e le responsabilità nelle strutture ricreative.

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Una tragedia scuote la comunità di Castrezzato: un bambino di 4 anni perde tragicamente la vita nel parco acquatico "Tintarella di Luna".

Matteo Formenti, 37 anni, lavorava come bagnino nella piscina ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, in provincia di Brescia. Era a bordo della vasca quando domenica 22 giugno è annegato Michael Consolandi, il piccolo di 4 anni deceduto poi in ospedale. Il gi Vai su Facebook

