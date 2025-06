Brescia cadavere trovato nei pressi di Chiari | potrebbe essere bagnino piscina Castrezzato

Un pomeriggio di paura e mistero scuote Brescia: un cadavere è stato rinvenuto nei pressi di Chiari, e si ipotizza possa trattarsi del bagnino Matteo Formenti, coinvolto nel tragico incidente di Castrezzato. La comunità è in attesa di chiarimenti mentre le forze dell'ordine scavano nel passato di questa scomparsa avvolta nel silenzio. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, e le indagini continuano a ritmo serrato.

(Adnkronos) – Ore di ansia per Matteo Formenti, il bagnino del parco acquatico di Castrezzato, dove lo scorso venerdì ha perso la vita Michael, bimbo di 4 anni annegato nella piscina in un momento di distrazione dei genitori. Il 37enne è scomparso e il corpo di un uomo è stato trovato circa un'ora fa a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

