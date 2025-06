Brera addio all’Hotel Milano Scala La vendita poi la chiusura lampo | In trenta restano senza lavoro

Brera, cuore pulsante di Milano, dice addio all’Hotel Milano Scala: la vendita e la chiusura improvvisa portano via lavoro a trenta persone. Dal 2010, questo boutique hotel nel suggestivo quartiere offriva un’esperienza unica tra stile, sostenibilità e un panorama mozzafiato. Ora, il sogno si interrompe, lasciando un vuoto in un angolo di eleganza e tradizione milanese. La storia di questa icona rischia di finire, ma il suo ricordo continua a vivere.

di Andrea Gianni Il boutique hotel Milano Scala era stato aperto nel 2010 in un palazzo dell'Ottocento a Brera, a pochi passi da via Montenapoleone, dal Duomo e dalla Scala. Una terrazza panoramica dove gustare "il classico aperitivo alla milanese", la promessa di "uno stile unico con l'attenzione al dettaglio e la sostenibilità ambientale" decretata anche da certificazioni internazionali. Una struttura incoronata dallo chef Bruno Barbieri, che in una puntata della trasmissione Sky 4 hotel l'ha eletta come "miglior hotel di Milano", ora arrivata all'epilogo dopo essere stata ceduta nei mesi scorsi dagli ex proprietari, la Capoberta Srl, a una società immobiliare.