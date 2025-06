Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 25 giugno 2025

Ecco le notizie più calde del 25 giugno 2025: dall'omicidio del ladro casertano in Cilento allo scontro tra Salvini e Saviano in tribunale, passando per la vicenda straordinaria di una turista americana che ritrova il suo borsello ad Aversa. Queste sono le notizie che stanno facendo parlare tutta Caserta. Scopriamole insieme, perché il giorno è appena iniziato e c'è molto da raccontare.

L'omicidio del ladro casertano in Cilento, lo scontro in tribunale tra Salvini e Saviano, la storia della turista americana che ritrova ad Aversa il suo borsello con soldi e documenti. Queste le breaking news del 25 giugno 2025. Cronaca - Un 26enne, residente a Francolise, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

