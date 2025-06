Brad Pitt | Quando è finita con Angelina Jolie bevevo e fumavo marijuana tutti i giorni volevo smettere di recitare

Brad Pitt, noto per il suo talento e il suo fascino senza tempo, ha recentemente condiviso un lato più vulnerabile della sua vita. Dopo la fine del suo matrimonio con Angelina Jolie, ha attraversato un periodo di crisi segnato da dipendenze da alcol e marijuana, che lo hanno portato a considerare di abbandonare la recitazione. Ora, con il volto raggiante e una nuova prospettiva, è pronto a raccontarsi come non l’aveva mai fatto prima, offrendo uno sguardo autentico sulla sua rinascita. Continua a leggere.

Brad Pitt si è raccontato un'intervista per la presentazione del suo ultimo film "F1-The Movie". L'attore appare raggiante, ma ha attraversato un periodo davvero difficile, segnato dalle dipendenze da alcol e droga, subito dopo la fine del suo matrimonio con Angelina Jolie, come è lui stesso a spiegare.

