Brad Pitt, tra adrenalina in pista e battaglie personali, sta riscrivendo la propria storia di rinascita. Dalla dipendenza dall’alcol alle sfide di un divorzio tumultuoso, l’attore affronta ogni ostacolo con determinazione. Con il film sulla Formula 1 in uscita il 25 giugno, la sua passione per la velocità si intreccia con un nuovo capitolo di speranza e rinascita. Ma la vera corsa è quella per ritrovare se stesso, e questa è solo l’inizio.

Tra i 300 km all’ora in pista e una caduta personale che lo ha portato “in ginocchio”, Brad Pitt oggi è un uomo rinato. Star di F1 – Il film, in uscita il 25 giugno, l’attore si mette davvero al volante per raccontare il mondo della Formula 1 con una fedeltà mai vista sul grande schermo. Ma è fuori dalla pista che si gioca la gara più importante della sua vita: quella contro l’alcol, contro i fantasmi del divorzio da Angelina Jolie, contro il dolore di un legame spezzato con i figli. E mentre torna sul red carpet accanto alla nuova compagna Ines De Ramon, il divo di Hollywood dimostra che, anche dopo una derapata, si può rimettere mano al volante e ripartire. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Brad Pitt: il film sulla F1, la dipendenza dall’alcol, il divorzio da Angelina Jolie e un nuovo amore

