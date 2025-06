Brad Pitt il baratro dopo il divorzio da Angelina Jolie | Ero in ginocchio bevevo e fumavo marijuana

Brad Pitt rivela un lato inedito e doloroso della sua vita, svelando le profonde ferite emotive e le dipendenze che lo hanno accompagnato nel difficile periodo del divorzio da Angelina Jolie. Ospite nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, l’attore americano ha condiviso il suo cammino tra sofferenza e rinascita, offrendo uno sguardo sincero e autentico su una delle fasi più critiche della sua vita. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla forza di superare il dolore e ricostruire sé stessi.

Ospite di Dax Shepard nel podcast Armchair Expert l'attore americano ha parlato delle dipendenze che hanno condizionato il periodo del divorzio da Angelina Jolie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brad Pitt, il baratro dopo il divorzio da Angelina Jolie: "Ero in ginocchio, bevevo e fumavo marijuana"

