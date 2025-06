Brad Pitt frustrato dopo i giri in pista con una vera McLaren F1 | Mancavano solo 5 km h Fa male

Brad Pitt, premiato e dal cuore avventuroso, ha vissuto un’esperienza indimenticabile sulla pista, ma anche una piccola delusione: mancavano solo 5 km/h alla sua meta. Guidare la McLaren MCL60 di Norris in Texas ha fatto balzare il suo cuore, tra adrenalina e sogni irrealizzati. Un’avventura che ha lasciato il segno, dimostrando come anche le stelle più brillanti possano sentire il brivido della velocità. Continua a leggere per scoprire cosa ha provato davvero.

L'attore premio Oscar ha raccontato la sua prima esperienza al volante di una vera monoposto di Formula 1: "Volevo arrivare a 200 miglia orarie, mi fa un po' male non esserci riuscito". Brad Pitt ha guidato la McLaren MCL60 di Norris in Texas per promuovere “F1: The Movie”. Un'esperienza estrema che ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

