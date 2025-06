Brad Pitt | Dopo il divorzio da Angelina Jolie ero in ginocchio bevevo e fumavo marijuana tutti i giorni

Dopo il tumulto del divorzio da Angelina Jolie, Brad Pitt ha aperto il suo cuore raccontando un periodo di grande difficoltà, trascorso tra alcol e marijuana. Un momento di crisi che l’attore ha deciso di trasformare in una rinascita personale, trovando finalmente la forza di ricominciare. La sua storia dimostra come anche nelle notti più buie si possa trovare la luce per un nuovo inizio.

"Era un periodo particolarmente difficile", ha spiegato in una lunga intervista l'attore. "Avevo bisogno di un nuovo inizio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brad Pitt: "Dopo il divorzio da Angelina Jolie ero in ginocchio, bevevo e fumavo marijuana tutti i giorni"

