Il mondo della boxe si prepara a rendere omaggio a Bilal Boussadra, giovane promessa tragicamente scomparsa nel 2024. Il primo Memorial dedicato a lui, organizzato dall’ASD Irpinia Pro Ring sotto la guida del tecnico federale Sandro Froncillo, segna un momento di unione e ricordo per tutta la comunità pugilistica. Un evento che promette emozioni intense e ricordi indelebili, testimoniando quanto il suo spirito viva ancora nei ring.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via il primo Memorial dedicato a Bilal Boussadra,  grande promessa del pugilato tragicamente scomparso nel 2024 in seguito a un incidente stradale. Ad organizzare l’iniziativa l’ASD Irpinia Pro Ring guidata dal tecnico federale Sandro Froncillo. Saranno presenti esponenti del Comitato regionale FPI Campania tra cui il presidente Remo D’Acierno e il delegato per la provincia di Avellino e Benevento Valerio Pisaniello.  L’evento si terrĂ il prossimo 6 luglio a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, con l’obiettivo di onorare la memoria di Bilal e celebrare la sua passione per il pugilato, disciplina che ha praticato con dedizione e spirito sportivo esemplare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Boxe, c’è la data del primo Memorial dedicato a Bilal Boussadra

