Botte all' edicolante e poi tentata rapina nel panificio fermato con lo spray urticante

Un episodio di violenza scuote il quartiere: un giovane di 19 anni, coinvolto in una serie di fatti inquietanti, è stato arrestato dalla polizia. Dopo aver aggredito all’edicola e tentato una rapina nel panificio, è stato fermato con uno spray urticante. La sua resistenza e le accuse di droga rendono questa vicenda ancora più preoccupante, sottolineando l’urgenza di interventi efficaci per garantire sicurezza e tranquillità alle nostre comunità.

La polizia ha arrestato un 19enne del posto per tentata resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di farne commercio. Sabato notte, intorno alle 5.30, il giovane, insieme a due coetanei rimasti ignoti, è sceso dal bus in piazza Rissotto a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

