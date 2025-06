Botte a sangue dal marito si salva grazie alla vicina | scatta il codice rosso

Una scena da brivido ha scosso Arezzo, quando una donna maltrattata ha trovato rifugio grazie alla pronta azione di una vicina. La sua testimonianza ha scatenato il codice rosso, illustrando ancora una volta quanto il supporto immediato possa fare la differenza tra vita e morte. Questa storia ci ricorda che la solidarietà può salvare vite, e che nessuna donna deve sentirsi sola di fronte alla violenza.

Arezzo, 25 giugno 2025 – Ha aperto la porta e si è trovata di fronte una scena che difficilmente dimenticherà : una giovane donna, il volto insanguinato, con lo sguardo terrorizzato e la voce rotta, chiedeva aiuto. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì scorso in via Uguccione della Faggiuola. La vittima, una 30enne di origine bengalese, ha cercato rifugio dalla sua vicina di casa per sfuggire all’ennesimo episodio di violenza domestica. A colpirla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito, già noto alle forze dell’ordine e ora denunciato dai carabinieri della Compagnia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it