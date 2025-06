Borussia Dortmund-Uslan LIVE alle 21

Borussia Dortmund-Ulsan, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Il Borussia Dortmund, dopo la rocambolesca vittoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: borussia - dortmund - uslan - ulsan

Borussia Dortmund-Holstein Kiel, il pronostico di Bundesliga: gialloneri a caccia della Champions - Siamo arrivati all’epilogo della Bundesliga 2024/2025, con la 34ª giornata che promette emozioni. Domani, 17 maggio, il Borussia Dortmund ospiterà l’Holstein Kiel alla Signal Iduna Park, in cerca di un posto in Champions League.

Borussia Dortmund-Uslan LIVE alle 21; Calcio: Dortmund Risultati in diretta, Calendario, Risultati; Borussia Dortmund-Ulsan: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV e in streaming.

Borussia Dortmund-Uslan LIVE alle 21 - Ulsan, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Riporta calciomercato.com

Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Ulsan, le scelte - Tutti i dettagli Alle 21:00 la sfida valida per la terza giornata del Mondiale pe ... Secondo calcionews24.com