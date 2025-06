Borussia Dortmund-Ulsan LIVE 1-0 | Svensson la sblocca Cho Hyun-Woo evita il raddoppio

Tra emozioni e adrenalina, il match tra Borussia Dortmund e Ulsan si infiamma nella terza giornata del Mondiale per Club FIFA, con Svensson che sblocca il risultato e Cho Hyun Woo superlativo in chiusura. Al 67°, Duranville sferra un’accelerazione che tiene tutti col fiato sospeso. Riuscirà l’Ulsan a reagire o il Dortmund manterrà il vantaggio? La partita promette ancora grandi sorprese!

Borussia Dortmund-Ulsan, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. GOAL E AZIONI SALIENTI 67` - Accelerazione di Duranville.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

#FIFACWCW, le formazioni ufficiali di #DortmundUlsan: Dortmund (3-4-1-2): Kobel; Bensebaini, Anton, Ryerson; Svensson, Gross, Nmecha, Couto; Jobe Bellingham; Adeyemi, Guirrasy. Ulsan (5-3-2): Jo; Kang, Trojak, Young-Gwon Kim, Jae-Ik Lee, Ludwigso Vai su X

