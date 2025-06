Borussia Dortmund-Ulsan LIVE 1-0 | la sblocca Svensson

Il Borussia Dortmund apre le marcature contro l'Ulsan, sbloccando il risultato con l'iniziativa di Svensson al 39'. La sfida, valida per la terza giornata del gruppo B della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA, promette emozioni fino all'ultimo secondo. Restate con noi per scoprire come si svilupperà questa entusiasmante partita!

Borussia Dortmund-Ulsan, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. GOAL E AZIONI SALIENTI 39` - Ancora Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

