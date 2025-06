Borussia Dortmund-Ulsan le pagelle | Jobe Bellingham assist da 6,5 Jo miracoloso | 8

Nella sfida tra Borussia Dortmund e Ulsan, il calcio si accende con prestazioni sorprendenti: Svensson, autore del gol decisivo, si distingue come il migliore, mentre Adeyemi e Duranville regalano spettacolo. Jobe Bellingham si mette in luce con un assist da cineteca, e Miracoloso si conferma un portiere sudcoreano di grande livello. Una partita che ha emozionato il pubblico e lasciato molti spunti di riflessione. Ecco le pagelle di un match ricco di colpi di scena.

Il migliore è Svensson, autore del gol, ma brillano anche Adeyemi e Duranville. Il portiere dei sudcoreani è l'unico a strappare la sufficienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Borussia Dortmund-Ulsan, le pagelle: Jobe Bellingham assist da 6,5. Jo miracoloso: 8

