Borussia Dortmund-Ulsan | dove vederla orario e probabili formazioni

Non perdere l’emozionante sfida tra Borussia Dortmund e Ulsan al TQL Stadium di Cincinnati, valida per la terza giornata del Mondiale per Club. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire in diretta questa emozionante partita che promette spettacolo e colpi di scena. Resta con noi e preparati a vivere il match con tutte le ultime novità!

Al TQL Stadium la sfida del Mondiale per Club Borussia Dortmund-Ulsan: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al TQL Stadium di Cincinnati si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Borussia Dortmund-Ulsan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Borussia Dortmund-Ulsan: dove vederla, orario e probabili formazioni

