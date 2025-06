Borussia Dortmund Ulsan 1-0 i tedeschi volano agli ottavi da primi con qualche rischio | il resoconto della sfida

Il Borussia Dortmund si conferma protagonista del Mondiale per Club, conquistando una vittoria di misura contro l’Ulsan e assicurandosi il primo posto nel Gruppo I. Un successo che, seppur sofferto, permette ai tedeschi di volare agli ottavi con sicurezza, ma non senza qualche brivido finale. La partita, un mix di dominio e tensione, ci ricorda come la strada verso il trofeo sia ancora lunga e intricata. Scopriamo insieme i dettagli di questa sfida emozionante.

Borussia Dortmund Ulsan 1-0: il resoconto della sfida della sfida del Mondiale per Club. Tutti i dettagli. Il Borussia Dortmund fa il suo dovere contro l' Ulsan e conquista un successo di misura per 1-0, sufficiente però per chiudere al primo posto nel Gruppo I e staccare il pass per gli ottavi di finale. I gialloneri dominano il primo tempo ma trovano solo una rete, lasciando la partita aperta fino alla fine. A facilitare i piani del Dortmund è il pareggio tra Mamelodi e Fluminense nell'altra sfida del girone, risultato che consente ai tedeschi di blindare la vetta e proseguire nel torneo con un incrocio sulla carta più favorevole.

In questa notizia si parla di: dortmund - ulsan - sfida - borussia

