Borussia Dortmund agli ottavi da prima del girone | basta Svensson Ulsan battuto

Il Borussia Dortmund si conferma protagonista nel Mondiale per Club FIFA 2025, conquistando l'accesso agli ottavi di finale da prima del girone. Con un minimo ma decisivo successo contro l’Ulsan Hyundai, 1-0 grazie a un gol di Kjell-Arne Svensson al 36’, i gialloneri si assicurano il primo posto nel Gruppo F con 7 punti. Il momento chiave della partita testimonia come la determinazione possa fare la differenza, aprendo le porte alla fase successiva del torneo.

Il Borussia Dortmund conquista l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025 con un successo minimo ma sufficiente: 1-0 contro l'Ulsan Hyundai. FASE SUCCESSIVA – A decidere l'incontro tra Borussia Dortmund e Ulsan è il gol al 36? di Kjell-Arne Svensson, ancora protagonista dopo la rete contro il Sundowns, che regala ai gialloneri il primo posto nel Gruppo F con 7 punti. Il gol che ha sbloccato la gara è arrivato grazie a un assist perfetto di Jobe Bellingham, bravo a leggere il taglio di Svensson e a servirlo con un filtrante preciso. Il classe 2004 tedesco ha finalizzato con freddezza davanti al portiere coreano.

