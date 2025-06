Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,29%

La Borsa di Tokyo apre in rialzo, seguendo il passo delle performance positive degli Stati Uniti e beneficiando della distensione in Medio Oriente, con un calo dei prezzi del petrolio che rafforza il sentiment di mercato. Il Nikkei sale dello 0,29%, raggiungendo 38.904 punti, mentre lo yen si riprende, consolidando un clima di ottimismo tra gli investitori. Questo trend positivo potrebbe continuare, aprendo nuove opportunità nel panorama azionario giapponese.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in territorio positivo, in scia all'accelerazione degli indici azionari statunitensi e all'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio del cessate il fuoco nel conflitto tra Iran e Israele e i prezzi del petrolio tornati a scendere. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,29% a quota 38.904, aggiungendo 113 punti. Sul fronte dei cambi lo yen riprende terreno dai minimi in un anno sul dollaro, a un livello di 144,80, e si apprezza leggermente sull'euro a 168,20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%)

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - apertura - rialzo

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%) - La Borsa di Tokyo apre in rialzo, alimentata dall'ottimismo per una possibile temporanea tregua tra Israele e Iran, annunciata dal Presidente Trump.

Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,26%). Cambi, yen debole traina settore export #ANSA Vai su X

Dal lancio dell’offerta il titolo ha perso terreno in un settore in deciso rialzo - Il mercato vede benefici per Mediobanca e criticità per Generali e Banca Generali Vai su Facebook

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%).

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%) - Notizie - Ansa.it - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%) Si attenuano timori dopo annuncio Trump su tregua Iran- Riporta ansa.it