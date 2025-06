Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,29%

La Borsa di Tokyo apre in netto rialzo, trainata dall'ottimismo dei mercati statunitensi e dalla riduzione delle tensioni in Medio Oriente, grazie al recente cessate il fuoco tra Iran e Israele. Con i prezzi del petrolio in calo e lo yen che si riprende, gli investitori sono più fiduciosi, spingendo il Nikkei a segnare un incremento dello 0,29% a quota 38.904. Sul fronte dei cambi, lo yen riprende fiato, favorendo nuove opportunità di investimento e un clima più stabile sui mercati asiatici.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in territorio positivo, in scia all'accelerazione degli indici azionari statunitensi e all'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio del cessate il fuoco nel conflitto tra Iran e Israele e i prezzi del petrolio tornati a scendere. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,29% a quota 38.904, aggiungendo 113 punti. Sul fronte dei cambi lo yen riprende terreno dai minimi in un anno sul dollaro, a un livello di 144,80, e si apprezza leggermente sull'euro a 168,20.

