Borsa | Milano gira in calo -0,2% con l' Europa e i future Usa

La Borsa di Milano gira in calo, seguendo il trend dell'Europa e dei futures USA, con Piazza Affari in ribasso (-0,21%) e attenzione rivolta all'attesa audizione di Jerome Powell alla Camera americana. Mentre Francoforte registra le perdite più consistenti, Parigi e Londra mostrano segnali di stabilità. Tra le protagoniste del giorno, Stellantis balza (+4,1%), sostenuta dagli analisti, confermando la vitalità del settore automotive. La giornata rimane incerta, lasciando spazio a sviluppi cruciali per i mercati globali.

Piazza Affari è passata in ribasso (-0,21%) al pari delle altre Borse europee e dei futures Usa dove tiene solo il Nasdaq. I mercati attendono l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, al Senato Usa mentre guardano alla tenuta della tregua tra Israele e Iran. Francoforte è la peggiore (-0,37%), Parigi cede lo 0,16%, contiene le perdite Londra (-0,02%). A Milano resta sul podio Stellantis (+4,1%) promossa da Jefferies, insieme a Ferrari (+3,5%) e a Leonardo (2,9%). Quest'ultima in vista dell'aumento delle spese militari dei Paesi della Nato, che fa correre un po' tutti i gruppi della difesa del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) con l'Europa e i future Usa

In questa notizia si parla di: milano - borsa - gira - calo

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

E ha chiesto, retoricamente: “Se avessimo lasciato Milano com’era 25 anni fa, sarebbe stato meglio o peggio?”. Vai su Facebook

Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) con l'Europa e i future Usa; Borsa: Milano gira in calo (-0,8%) con le banche; Borsa: Milano gira in calo con le banche, Stellantis -2%.

Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) con l'Europa e i future Usa - 0,21%) al pari delle altre Borse europee e dei futures Usa dove tiene solo il Nasdaq. ansa.it scrive

Borsa oggi 25 giugno: Europa ritraccia dopo il cessate il fuoco. Milano gira in negativo con le banche – DIRETTA - Segui la DIRETTA • MERCATI Ancora occhi sul vertice Nato di Gabri ... Come scrive firstonline.info