Borsa | Milano +0,35% in avvio bene Stellantis cauta Mps

La Borsa di Milano avvia la giornata con ottimismo, spinta dal +0,35% del Ftse Mib a 39.613 punti. Stellantis brilla con un +2,1%, trainata dalle positive immatricolazioni europee, tallonata da Ferrari. Mps si mostra cauta, mentre Mediobanca e Illimity catturano l'attenzione con segnali di fiducia e potenziali premi. L'interesse resta vivo: cosa riserverà il resto della seduta?

Piazza Affari parte bene. L'indice Ftse Mib segna un rialzo del 0,35% a 39.613 punti. Svetta Stellantis (+2,1%) dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa preceduta solo da Ferrari (+2,8%). Cauta Mps (+0,22%) col via libera della Bce all'offerta per l'acquisto di Mediobanca (+0,22%). Banca Ifis √® invariata dopo che l'azionista di controllo ha previsto un premio del 5% se l'opas su illimity (+4,47%) raggiunger√† il 90% di adesioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Milano +0,35% in avvio, bene Stellantis, cauta Mps

