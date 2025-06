Borsa | l' Europa chiude debole con tregua e banche centrali

Le borse europee chiudono in territorio negativo, riflettendo l'attesa per le decisioni delle banche centrali e il discorso di Jerome Powell, che ha lasciato aperta la porta a un possibile taglio dei tassi. Tra tensioni geopolitiche in calo e mercati in cerca di orientamenti, Parigi, Francoforte e Londra registrano perdite contenute. L'attenzione degli investitori si concentra ora sugli esiti delle prossime decisioni monetarie, con la speranza di una tregua che possa ridare impulso ai mercati.

