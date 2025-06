Borsa | Hong Kong positiva apre a +0,51%

L'apertura della Borsa di Hong Kong si presenta promettente, con l’indice Hang Seng che avvia le contrattazioni in netto rialzo dello 0,51%, a 24.301,46 punti. Un segnale positivo che potrebbe favorire ulteriori sviluppi nel panorama asiatico, mentre gli altri mercati cinesi mostrano segnali misti. Questa giornata si preannuncia come un'opportunità interessante per gli investitori, pronti a monitorare con attenzione ogni movimento. La borsa asiatica si prepara a scrivere un nuovo capitolo di potenziale crescita e volatilità.

Avvio positivo per la Borsa di Hong Kong: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,51%, a 24.301,46 punti. Il Composite di Shanghai cede lo 0,04% a quota 3.419,09, mentre quello di Shenzhen avanza dello 0,18% a 2.026,98. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,51%

Borsa: Hong Kong apre positiva, Shanghai in calo - La Borsa di Hong Kong prova a risollevarsi dopo le turbolenze legate alle tensioni in Medio Oriente, con l'indice Hang Seng in lieve crescita dello 0,34%.

Borsa: Asia positiva, ottimismo sull'Iran, Tokyo +1,14% - Borse positive in Asia e Pacifico dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua in Iran all'indomani dell'attacco americano. Riporta msn.com