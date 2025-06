Borsa | Europa incerta dopo tregua e Powell a Milano +0,2%

Le Borse europee hanno rallentato dopo il rally record del Nasdaq 100, passando da un ottimismo iniziale a una fase di incertezza. Francoforte si è fermata a -0,23%, Parigi ha quasi stabile (+0,04%), mentre Milano si conferma in terreno positivo (+0,23%) grazie alla tenuta delle piazze italiane. Tra le protagoniste, Ferrari e Stellantis brillano con rialzi significativi, alimentando le speranze di un mercato ancora in evoluzione. Ma cosa riserva il futuro?

Hanno rallentato le Borse europee in linea con i futures Usa all'indomani del record toccato dal Nasdaq100. Francoforte è passa in calo (-0,23%), Parigi ha rallentato (+0,04%%), Milano segna +0,23%, dopo il buon avvio sull'onda della tregua tra Iran e Israele e delle parole del governatore Fed, Powell, che non ha escluso un taglio anticipato dei tassi. A Piazza Affari brillano Ferrari (+3,6%) e Stellantis (+3,77%), quest'ultima, più che per le immatricolazioni europee, per la promozione arrivata da Jefferies a 'buy' da 'hold'. Tra le banche tira il fiato Mps (-0,2%) mentre è positiva Mediobanca (+0,4%) in vista dell'ops che potrebbe partire per metà luglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net