Borsa | Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele

I mercati asiatici brindano all'ottimismo globale, spinti dalla tregua tra Iran e Israele e dal record del Nasdaq. Tokyo si stabilizza con un lieve incremento dello 0,3%, mentre Hong Kong brilla con quasi l'1%. Anche Shenzhen e Shanghai mostrano segnali positivi, riflettendo la fiducia degli investitori. I futures europei e quelli di Wall Street sono in crescita modesta, preludio a possibili sviluppi interessanti nelle prossime sedute. La cautela resta, ma il clima è decisamente favorevole.

Seduta positiva sui listini asiatici all'indomani del record raggiunto dal Nasdaq grazie all'annuncio di Donald Trump del cessate il fuoco fra Israele e Iran. Tokyo ha segnato un leggero rialzo (+0,3%). Fa meglio Hong Kong che a scambi ancora aperti guadagna lo 0,92%. Bene anche gli altri listini cinesi in particolare Shenzhen, in aumento dello 0,94%, mentre Shanghai guadagna lo 0,7%. Sono in debole crescita i futures europei e su Wall Street. Dopo aver parlato alla Camera oggi il presidente della Fed Jerome Powell avrĂ una audizione in Senato. Il dollaro è stabile rispetto alle altre valute, il petrolio risale dopo due giorni di cali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele

In questa notizia si parla di: positiva - iran - israele - borsa

Borsa: Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele - Le borse asiatiche aprono con il sorriso, alimentate dalla recente tregua tra Iran e Israele e dal record storico del Nasdaq, grazie all’annuncio di Donald Trump.

Translate postBorse in positivo nonostante la guerra tra Israele e Iran: ecco i 2 motivi - la Repubblica Vai su X

Con una mossa mirata a decapitare il programma atomico iraniano, anche a rischio di innescare un conflitto regionale dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche, gli Stati Uniti sono intervenuti al fianco di Israele, «distruggendo completamente» tre siti n Vai su Facebook

Borsa: Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele; Ancora positivi i mercati asiatici dopo cessate il fuoco Iran-Israele, spingono Wall Street e settore tech; Borsa: Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele.

Borsa: Asia positiva sulla scia della tregua Iran-Israele - Seduta positiva sui listini asiatici all'indomani del record raggiunto dal Nasdaq grazie all'annuncio di Donald Trump del cessate il fuoco fra Israele e Iran. Riporta msn.com

Borsa: Europa brillante dopo tregua Iran-Israele, Milano +1,5% - Si confermano brillanti le principali Borse per effetto della tregua temporanea tra Iran e Israele e dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania migliori delle stime. Come scrive msn.com