Borgo San Giuseppe discarica a cielo aperto

A Borgo San Giuseppe, il triste spettacolo di discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati nelle vie interne sta diventando un problema sempre più pressante. I residenti, esasperati dal degrado quotidiano, segnalano con preoccupazione come ogni angolo del quartiere venga trasformato in un deposito abusivo. È ora di agire: il rispetto per il nostro ambiente e la qualità della vita devono tornare al centro dell’attenzione comune.

Rifiuti abbandonati in borgo San Giuseppe e vie interne. Sono diverse le segnalazioni giunte a Parmatoday da parte dei residenti che ogni giorno convivono con rifiuti abbandonati e degrado. "Girando per il quartiere, ogni angolo è trasformato in discarica a cielo aperto. - fanno sapere i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Borgo San Giuseppe, discarica a cielo aperto

