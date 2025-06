Boom di furti nella notte città nel caos | rubati gli pneumatici di un' altra auto

Una città in allerta, dove notti di caos e insicurezza sembrano ormai la norma. Gli episodi di furto di pneumatici si moltiplicano, alimentando paura e sdegno tra i cittadini. Questa spirale di crimine non può essere ignorata: è fondamentale agire subito per ripristinare legalità e tranquillità. È ora di unirsi e chiedere interventi concreti prima che il disagio diventi insostenibile.

Un'altra notte di paura e di degrado in città. Ancora un'auto è stata ritrovata priva degli pneumatici e abbandonata su pietre, vittima dell'ennesimo furto che ormai sta diventando una preoccupante abitudine. Ignoti hanno agito con rapidità e precisione, smontando le ruote e lasciando il.

