Boom della Tari Ora un incontro con il Comune

Boom della Tari, e ora un incontro con il Comune per fare chiarezza. Ancora una volta, le utenze non domestiche si trovano di fronte a una stangata del 10% senza preavviso, aggravando i bilanci delle aziende e alimentando incertezza. Per rispondere a questa difficile situazione, il direttore di Confcommercio Siena, Daniele Pracchia, e il suo team chiedono un confronto urgente con le istituzioni locali, perché solo dialogo e trasparenza possono portare a soluzioni condivise.

"Ancora una volta un’amara sorpresa per le utenze non domestiche con l’arrivo delle cartelle Tari 2025. Rispetto al 2024 infatti, c’è un 10% di aumento, portando un aggravio importante sui bilanci delle aziende, aggravio ancora più amaro per la mancanza di qualsiasi confronto preventivo sul tema e, in generale, sulle linee del bilancio 2025 del Comune di Siena". Vanno dritti al punto il direttore di Confcommercio Siena, Daniele Pracchia, e il direttore di Confesercenti Siena, Valter Fucecchi, che tuonano: "È dai tempi dell’assessore Fazzi che non ci sono più confronti tra l’amministrazione comunale e le categorie economiche, che rappresentano la quasi totalità delle utenze non domestiche – fanno notare –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Boom della Tari. Ora un incontro con il Comune"

