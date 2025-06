Bonus lavastoviglie pubblicato l' avviso della Regione | domande al via sulla piattaforma online

Se stai pensando di rinnovare la tua cucina, questa è un’ottima notizia: la Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per il Bonus lavastoviglie, con modalità e scadenze chiare per richiedere il contributo a fondo perduto. Le domande sono già aperte sulla piattaforma online e rappresentano un’opportunità imperdibile per risparmiare sull’acquisto nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. Non perdere questa occasione e scopri come ottenere il tuo bonus!

Via alle istanze per il Bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti della Regione ha pubblicato l’avviso pubblico con cui vengono indicate le modalità e la tempistica per richiedere il contributo a fondo perduto per l'acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bonus - lavastoviglie - pubblicato - avviso

Bonus lavastoviglie, i soldi non basteranno per tutti: la Regione prepara il click day - La Regione si prepara a lanciare il click day per il bonus lavastoviglie, ma i 196 mila euro stanziati non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

Bonus lavastoviglie, pubblicato l’avviso della Regione: come presentare domanda; Bonus lavastoviglie, domande solo telematiche: un nuovo avviso definirà le modalità; Bonus lavastoviglie, i soldi non basteranno per tutti: la Regione prepara il click day.

Bonus lavastoviglie: pubblicato l'avviso - SICILIA – Bonus lavastoviglie, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato l’avviso che definisce finalità, criteri e modalità per ottenere il contributo a fondo perduto destinato ... Si legge su newsicilia.it

Acqua, pubblicato l'avviso per il bonus lavastoviglie con i requisiti per partecipare - La nota della Regione Acqua, pubblicato l'avviso per il bonus lavastoviglie con i requisiti per partecipare. Secondo palermotoday.it