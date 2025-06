Bonus lavastoviglie pubblicato l' avviso della Regione | domande al via dal 27 giugno

Se stai pensando di rinnovare la tua cucina e risparmiare, questa è l’occasione che fa per te! La Regione Siciliana ha appena pubblicato l’avviso pubblico per il Bonus lavastoviglie, con domande aperte dal 27 giugno. Non perdere l’opportunità di ottenere un contributo a fondo perduto per acquistare il tuo nuovo elettrodomestico tra il 16 agosto 2024 e il 15 ottobre. Ecco come fare!

Via alle istanze per il Bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico con cui vengono indicate le modalità e la tempistica per richiedere il contributo a fondo perduto per l'acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

