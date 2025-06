Bonus lavastoviglie domande al via da venerdì

Se stai pensando di rinnovare la tua cucina, non perdere l'opportunità: da venerdì 23 giugno si aprono le domande per il bonus lavastoviglie. La Regione Sicilia ha pubblicato l’avviso pubblico con tutte le modalità e le tempistiche per richiedere il contributo a fondo perduto, valido per acquisti effettuati tra il 16 agosto 2024 e il 15... Non lasciarti sfuggire questa occasione per rendere la tua casa più moderna ed efficiente!

Via alle istanze per il bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti della Regione siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico con cui vengono indicate le modalità e la tempistica per richiedere il contributo a fondo perduto per l'acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

