Se sei interessato a risparmiare sui costi dei centri estivi per i tuoi figli, non perdere questa occasione! Il bonus centri estivi diurni 2025, che offre fino a 400 euro di contributo, sta per scadere. Affrettati a presentare la domanda sul portale dell’Inps, perché il tempo sta per finire. Ecco, dunque, tutto quello che devi sapere per non perdere questa opportunità imperdibile.

È prossima alla scadenza la possibilità di presentare la domanda per richiedere il bonus centri estivi diurni 2025, la misura che assegna contributi fino a 400 euro per figli di età compresa tra i tre e i 14 anni. L’agevolazione serve a coprire, almeno in parte, i costi della retta di iscrizione a un centro estivo in Italia, nei mesi da giugno a settembre. Per l’invio della pratica è necessario collegarsi al portale dell’Inps. Ecco, dunque, quali sono i requisiti per richiedere il contributo e come presentare la domanda del bonus centri estivi 2025. Bonus centri estivi 2025: chi può richiederlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus centri estivi, ultimi giorni per la domanda: fino a quando c’è tempo

Bonus centri estivi 2025, online il bando Inps: da quando si può fare domanda - Se sei alla ricerca di un modo per alleggerire le spese dei centri estivi 2025, sappi che da giugno puoi inoltrare la domanda per il bonus INPS.

Tempo fino al 26 giugno ore 12,00 per presentare da parte dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione la domanda per il Bonus Centri Estivi 2025 per minori dai 3 ai 14 anni. Necessari ISEE e SPID.

Bonus centri estivi per dipendenti pubblici, al via le domande Inps: come e quanto si può ottenere - L'Istituto finanzia tremila contributi per i centri estivi, ma solo per i figli della Pa.