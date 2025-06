Bonus caldaie a condensazione stop a incentivi e condomini

Il settore delle caldaie a condensazione si prepara a un cambiamento epocale: con l’entrata in vigore della circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, gli incentivi per la sostituzione di queste caldaie nei condomini saranno sospesi dal 1° gennaio 2025. Una decisione che segna una svolta netta nella politica energetica italiana, spostando l’attenzione verso soluzioni più sostenibili e rispettose delle normative europee, lasciando molti proprietari e amministratori di condomini a dover riconsiderare le proprie strategie di efficientamento.

Bonus caldaie a condensazione, arriva lo stop agli incentivi anche per chi poteva ancora utilizzare il superbonus per i lavori di sostituzione nei condomini. Si rafforza, dunque, la stretta alle agevolazioni sulle caldaie non alimentate da sistemi sostenibili ed escluse dalla direttiva europea sulle Case green ( Energy performance of buildings directive – EPBD) a partire dal 1° gennaio 2025. La recente circolare n. 8E dell’Agenzia delle entrate fornisce un quadro completo su quali cambi di caldaie siano possibili e agevolabili da bonus edilizi come l’ecobonus e il bonus ristrutturazione. Entrambi gli incentivi assicurano la detrazione fiscale delle spese fino al 50 per cento in 10 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus caldaie a condensazione, stop a incentivi e condomini

