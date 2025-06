Bonny l’Inter aumenta l’offerta per Bonny! Vicini alla chiusura definitiva

L’Inter si prepara a mettere a segno un colpo importante nel calcio mercato: l’affare Bonny sta per concludersi, con i nerazzurri pronti a rilanciare ancora l’offerta per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante francese. Dopo intense trattative con il Parma, la società milanese sembra aver finalmente convinto il club emiliano. È il momento di scoprire se questa mossa strategica garantirà a Inzaghi l’arma in più per affrontare la seconda parte della stagione.

L'Inter è pronta a chiudere un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa per portare Ange-Yoan Bonny in nerazzurro è ormai in dirittura d'arrivo, con i nerazzurri che aumenteranno ancora l'offerta fissa per l'attaccante francese. OFFERTA MIGLIORE – I contatti con il Parma si sono intensificati nelle ultime ore e l'offerta dell' Inter, rivista al rialzo nella giornata odierna, sembra aver convinto il club emiliano a sedersi al tavolo per definire gli ultimi dettagli. L'accordo tra le parti potrebbe chiudersi sulla base di 24 milioni di euro come cifra fissa, con i colloqui che sono entrati nella fase finale.

