Bonny Inter fumata bianca per il francese | affare in chiusura nei prossimi giorniecco le cifre

L’arrivo di Yoan Bonny all’Inter sta ormai per concretizzarsi: un affare in chiusura con la firma imminente, che segna un nuovo capitolo per il giovane talento francese. Con i dettagli delle cifre e le trattative in fase avanzata, l’attaccante si prepara a vestire nerazzurro, ritrovando Chivu in panchina e dando il via a una collaborazione promettente. La sua scelta di Milano rappresenta un passo fondamentale nella sua carriera, pronta a decollare tra entusiasmo e suggestioni.

Bonny Inter, il francese si avvicina a grandi passi verso il club nerazzurro dove ritroverebbe in panchina Chivu: i dettagli e le cifre. Negli ultimi giorni, Yoan Bonny ha praticamente già preso impegni per unirsi all’Inter, formando una promessa di matrimonio calcistica con la squadra nerazzurra. L’attaccante, che sta vivendo un momento decisivo della sua carriera, si sta avvicinando rapidamente a Milano, dove ha la possibilità di rivedere in panchina il suo ex allenatore, Chivu. Secondo le ultime informazioni fornite da Gianluca Di Marzio, le due società, Inter e Parma, hanno continuato a comunicare anche nell’arco della giornata odierna e le trattative sembrano essere a un passo dalla conclusione, con una distanza tra le parti davvero minima e facilmente colmabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, fumata bianca per il francese: affare in chiusura nei prossimi giorni,ecco le cifre

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

